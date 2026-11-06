Novo Nordisk (spons ADRs) präsentierte Quartalsergebnisse

Novo Nordisk (spons ADRs) hat am 04.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.58 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.700 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Novo Nordisk (spons ADRs) im vergangenen Quartal 12.19 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3.83 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Novo Nordisk (spons ADRs) 11.74 Milliarden USD umsetzen können.

Für das Quartal hatten Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0.731 USD gerechnet. Der Umsatz wurde zuvor auf 11.08 Milliarden USD geschätzt.

Redaktion finanzen.ch