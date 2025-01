Novo Nordisk profitiert von positiven Studienergebnissen für Abnehmmittel

BAGSVAERD (awp international) - Der dänische Pharmakonzern Novo Nordisk hat in einer Studie positive Ergebnisse mit einem neuen Mittel zur Gewichtsreduktion erreicht. In einem frühen Versuchsstadium konnten Patienten ihr Gewicht in 36 Behandlungswochen um bis zu 22 Prozent reduzieren, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Patienten, die eine Placebo-Spritze erhalten hatten, nahmen dagegen um zwei Prozent zu. Das Mittel namens Amycretin wird als Spritze verabreicht, soll allerdings auch als Pille auf den Markt kommen. Die Aktie legte deutlich zu.

Die Studienergebnisse machten Anlegern nach teils ernüchterndem Kursverlauf in den vergangenen Monaten Hoffnung. Die Papiere des Pharmakonzerns stiegen um mehr als 9 Prozent. Bis zum Börsenschluss am Donnerstag war die Aktie in den letzten 12 Monaten um etwa 20 Prozent gefallen. Nachrichten über Preisentwicklungen und enttäuschende Studienergebnisse zu anderen Mitteln hatten die Papiere zuletzt belastet./knd/men/jha/