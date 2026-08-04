Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’463 0.6%  SPI 20’340 0.7%  Dow 54’176 1.9%  DAX 26’202 0.8%  Euro 0.9334 0.1%  EStoxx50 6’487 0.9%  Gold 4’085 0.8%  Bitcoin 51’766 0.7%  Dollar 0.8101 0.0%  Öl 79.3 -5.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Roche149905998Sika41879292Rheinmetall345850Zurich Insurance1107539Holcim1221405Helvetia Baloise46664220
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Ausblick: Fluence Energy legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Cardano: Wie viel Anleger mit einem Investment von vor 5 Jahren verloren hätten
Wie viel Verlust eine Investition in Stellar von vor 5 Jahren bedeutet hätte
Ausblick: Opendoor Technologies präsentiert Quartalsergebnisse
Versorgungsengpässe bei Lagern eröffnen Potenzial für Industrieaktien
Suche...
ETF Sparplan

Novo Nordisk Aktie 129508879 / DK0062498333

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

04.08.2026 19:42:36

Novo Nordisk erhöht erneut Prognose - Anleger dennoch enttäuscht

Novo Nordisk
38.18 CHF 0.67%
Kaufen Verkaufen

BAGSVAERD (awp international) - Novo Nordisk hat wegen des guten Marktstarts der Wegovy-Abnehmpille erneut seine Prognose erhöht. Der dänische Pharmahersteller blickt nun noch etwas weniger pessimistisch auf das laufende Jahr als zuletzt. So rechnet der Konzern bei dem um Währungseffekte bereinigten Umsatz jetzt maximal mit einem Rückgang um sechs Prozent und im besten Fall mit einer Stagnation, wie das Unternehmen am Dienstagabend mitteilte. Zuvor hatte Novo Nordisk mit einem Umsatzrückgang von bis zu zwölf Prozent in Aussicht gerechnet. Anfang des Jahres waren es sogar noch bis zu 13 Prozent gewesen.

Auch beim operativen Gewinn geht Konzernchef Maziar Mike Doustdar jetzt nur noch von einem Rückgang von maximal sechs Prozent aus. Im zweiten Quartal legte der um Sondereffekte bereinigte Erlös um sechs Prozent auf 78,5 Milliarden dänische Kronen (10,5 Mrd Euro) zu. Ohne die Umrechnungsfolgen durch die starke heimische Krone wäre der Umsatz sogar um sieben Prozent gestiegen. Der bereinigte operative Gewinn zog um acht Prozent auf 33,4 Milliarden Kronen an. Beide Werte fielen höher als von Experten erwartet aus.

An der Börse spielte diese aber keine Rolle. Hier wurde die erhöhte Prognose als Enttäuschung aufgenommen. Investoren hatten sich mehr erhofft. Die in New York gehandelten Anteile des dänischen Unternehmens, sogenannte Hinterlegungsscheine (ADR), gaben nach der Bekanntgabe der Eckdaten und der neuen Prognose um bis sieben Prozent auf 43,70 Dollar nach. Sie beendeten damit die Erholung vom Ende März erreichten Mehrjahrestief von 35 Dollar. Innerhalb dieser war der Kurs Ende Juli wieder über die Marke von 50 Dollar geklettert. Seit Ende 2025 gab der Kurs der Novo-Nordisk-Hinterlegungsscheine um 14 Prozent nach./zb/he

In eigener Sache

Trading Signals: Deutsche Telekom: Chance vor den Zahlen

T-Mobile US liefert Rückenwind, nun muss die Mutter nachlegen. Überzeugt der Konzern am 6. August mit seinen Halbjahreszahlen, könnte die Telekom-Aktie ihr Comeback fortsetzen.

Weiterlesen!