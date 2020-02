Novo Nordisk bei Umsatz über Erwartungen - Marge verschlechtert

Von Dominic Chopping

KOPENHAGEN (Dow Jones)--Novo Nordisk hat im vierten Quartal dank eines starken Absatzes bei Mitteln zur Behandlung von Diabetes und Adipositas den Umsatz gesteigert und die Erwartungen der Analysten übertroffen. Allerdings verschlechterten sich beim dänischen Pharmahersteller die Margen wegen Preissenkungen im US-Markt und Währungseffekten. Der Gewinn stieg, blieb aber unter den Erwartungen.

Die Dividende für 2019 soll insgesamt 8,35 (Vorjahr: 8,15) dänische Kronen je Aktie betragen, davon wurden bereits 3,00 Kronen je Aktie als Interimsdividende im August ausbezahlt.

Die Aktie notierte im frühen Handel 1,1 Prozent im Plus.

Wie die Novo Nordisk AS weiter mitteilte, stieg der Nettogewinn im Schlussquartal auf 8,72 Milliarden dänische Kronen (1,17 Milliarden Euro) von 8,5 Milliarden im Vorjahreszeitraum. Analysten im Factset-Konsens hatten mit 9,2 Milliarden Kronen gerechnet. Der Umsatz stieg um 9 Prozent auf 32,42 Milliarden Kronen, oberhalb der geschätzten 31,95 Milliarden Kronen. Neben dem erhöhten Absatz bei Mitteln zur Therapie von Diabetes und Fettleibigkeit legte auch der Bereich Biopharm zu. Mittel zur Insulintherapie verzeichneten hingegen Rückgänge.

Für 2020 will der Konzern den operativen Gewinn währungsbereinigt um 1 bis 5 Prozent steigern. Beim währungsbereinigten Umsatzwachstum peilt Novo Nordisk zwischen 3 und 6 Prozent an, getrieben durch die Diabetesmittel Ozempic, Victoza und Rybelsus, das Adipositas-Mittel Saxenda sowie neuere Insulintherapeutika und Biopharmaka. Novo Nordisk rechnet mit zunehmender Konkurrenz im Bereich Diabetes und Biopharm sowie anhaltendem Preisdruck bei Diabetesmitteln besonders in den USA.

Novo Nordisk will im laufenden Jahr 6,5 Milliarden Kronen investieren, primär in die Erweiterung der Produktionskapazität bei Diabetesmitteln.

Zudem will der Konzern eigene Aktien für bis zu 17 Milliarden Kronen innerhalb von 12 Monaten in einem neuen Rückkaufprogramm erwerben.



February 05, 2020