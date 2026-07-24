Novo Nordisk beantragt einstweilige Verfügung gegen Eli Lilly

Von Adam Whittaker

DOW JONES--Der Streit zwischen Novo Nordisk und Eli Lilly um die Werbung für Abnehm-Medikamente eskaliert weiter. Wie die dänische Novo Nordisk mitteilte, hat sie vor einem US-Gericht eine einstweilige Verfügung beantragt, um den US-Rivalen von der Werbung für seine Abnehm-Medikamente abzuhalten. Vor einigen Tagen hatte Novo Nordisk Eli Lilly wegen irreführender Werbung verklagt.

Laut dem Antrag soll Eli Lilly von der Werbung für seine GLP-1-Medikamente absehen, solange der Rechtsstreit dauert. Ein Sprecher von Eli Lilly reagierte nicht unmittelbar auf die Bitte um eine Stellungnahme. Diese Woche hatte ein Unternehmenssprecher die Nutzung von Studienergebnissen in seinen Werbekampagnen verteidigt.

Am Dienstag warf Novo Eli Lilly vor, veraltete Studien zu verwenden, um seine GLP-1-Markenmedikamente Mounjaro und Zepbound damit zu bewerben, dass sie Verbrauchern helfen würden, im Durchschnitt deutlich mehr Gewicht zu verlieren als Ozempic und Wegovy von Novo Nordisk.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/mgo/uxd

(END) Dow Jones Newswires

July 24, 2026 06:12 ET (10:12 GMT)