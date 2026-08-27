Novo Nordisk Aktie 461641 / US6701002056
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27.08.2026 14:07:00
Novo Nordisk-Aktie verliert: China prüft Abnehmpille
Novo Nordisk kann sich Hoffnung auf eine Zulassung seiner Abnehm-Tablette in China machen.
Wegovy ist ein GLP-1-Medikament, das ein natürliches Hormon im menschlichen Körper nachahmt, um den Appetit zu kontrollieren und den Blutzuckerspiegel zu senken.
Das Medikament ist im Januar in den USA auf den Markt gekommen. Es habe dort ein kumuliertes Verschreibungsvolumen von mehr als 5 Millionen erzielt, hiess es weiter.Die Novo Nordisk-Aktie notiert im Handel in Kopenhagen zeitweise 2,62 Prozent tiefer bei 296,95 DKK.
DJG/DJN/mgo/hab
DOW JONES
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