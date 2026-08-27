Novo Nordisk-Aktie verliert: China prüft Abnehmpille

Wie der dänische Pharmakonzern mitteilte, hat die chinesische Regulierungsbehörde den Zulassungsantrag für Wegovy in Tablettenform zur Prüfung angenommen.

Wegovy ist ein GLP-1-Medikament, das ein natürliches Hormon im menschlichen Körper nachahmt, um den Appetit zu kontrollieren und den Blutzuckerspiegel zu senken.

Das Medikament ist im Januar in den USA auf den Markt gekommen. Es habe dort ein kumuliertes Verschreibungsvolumen von mehr als 5 Millionen erzielt, hiess es weiter.

Die Novo Nordisk -Aktie notiert im Handel in Kopenhagen zeitweise 2,62 Prozent tiefer bei 296,95 DKK.

DJG/DJN/mgo/hab

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