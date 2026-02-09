Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Novo Nordisk Aktie 129508879 / DK0062498333

09.02.2026 10:54:41

Novo-Nordisk-Aktie steigt nach gestrichenem Nachahmerprodukt

Novo Nordisk
39.25 CHF 8.40%
Von Dominic Chopping

DOW JONES--Die Anleger von Novo Nordisk reagieren erleichtert auf die Streichung einer Nachahmerversion für eine Abnehmpille durch das US-Unternehmen Hims & Hers. Die Aktie des dänischen Pharmakonzerns steigt am Vormittag um gut 8 Prozent nach sehr starken Ausschlägen in der vergangenen Woche.

Novo Nordisk hatte vergangene Woche angekündigt, dass Umsatz und Gewinn in diesem Jahr stark zurückgehen würden, da die Preise für seine Abnehm-Medikamente infolge einer kürzlichen Vereinbarung mit der US-Regierung sinken. Das Unternehmen sieht sich zudem einem intensiven Wettbewerb durch Konkurrenzprodukte, dem bevorstehenden Ablauf von Patenten und anhaltenden Problemen durch US-Spezialapotheken ("Compounding Pharmacies") gegenüber, die günstigere Versionen seiner Blockbuster-Medikamente herstellen. Diese Aussagen vom Mittwoch hatten einen Kursrückgang um 17 Prozent nach sich gezogen.

Ermutigend war dagegen der starke Start der neuen Wegovy-Abnehmpille nach der US-Markteinführung im Januar. Die Wegovy-Tablette ist die erste ihrer Art. Das Management hofft, dass die Pille den Markt weiter öffnen und das Gesamtvolumen steigern wird, um die Auswirkungen der niedrigeren Preise auszugleichen.

Dann am Donnerstag kündigte der Telemedizin-Anbieter Hims & Hers eine Nachahmer-Pille mit dem gleichen Wirkstoff wie in Wegovy an. Diese sollte anfangs 49 Dollar und später 99 Dollar pro Monat kosten und damit die von der FDA zugelassene Wegovy-Pille von Novo Nordisk unterbieten, die für Selbstzahler bei einer Standarddosis 149 Dollar pro Monat kostet.

Novo Nordisk drohte mit rechtlichen Schritten, doch die Nachricht drückte die Aktie am Donnerstag in Kopenhagen um 7,9 Prozent ins Minus. Am Freitag erholte sie sich um 5,3 Prozent, nachdem FDA-Kommissar Marty Makary ein schnelles Vorgehen gegen illegale Medikamentenkopien versprochen hatte.

Am Wochenende übergab das US-Gesundheitsministerium den Fall Hims an das Justizministerium, um mögliche Verstösse gegen das Bundesgesetz über Lebensmittel, Arzneimittel und Kosmetika zu untersuchen.

Hims hat nun seinen Plan aufgegeben, die nachgeahmte Abnehmpille anzubieten. "Seit der Einführung der Semaglutid-Rezeptur-Pille auf unserer Plattform haben wir konstruktive Gespräche mit Interessenvertretern aus der gesamten Branche geführt. Als Ergebnis haben wir beschlossen, den Zugang zu dieser Behandlung nicht mehr anzubieten", teilte das Unternehmen am Wochenende mit.

Die Entwicklungen könnten weitreichendere Folgen haben, so Analysten der SEB. "Hims & Hers hat den Bären gereizt, was unserer Meinung nach zu einer verstärkten Prüfung des gesamten GLP-1-Rezepturgeschäfts des Unternehmens führen könnte, nicht nur bei der Tablette." Auch andere Akteure, die GLP-1-Rezepturen herstellen, könnten betroffen sein, so die SEB. Auch andere Akteure, die GLP-1-Rezepturen herstellen, könnten betroffen sein, so die SEB.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/mgo/sha

(END) Dow Jones Newswires

February 09, 2026 04:54 ET (09:54 GMT)

08:49 Novo Nordisk Equal Weight Barclays Capital
06.02.26 Novo Nordisk Neutral UBS AG
06.02.26 Novo Nordisk Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.02.26 Novo Nordisk Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.02.26 Novo Nordisk Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen
