Novo Nordisk-Aktie höher: Mit Abnehm-Pille und Triple-Wirkstoff auf Wachstumskurs

• Orales Semaglutid zeigt starke Gewichtsreduktion• Triple-Agonist als neuer Therapieansatz• Zulassungsanträge in Vorbereitung

Der dänische Pharmakonzern Novo Nordisk treibt zwei parallele Entwicklungen voran, um die Behandlung von Stoffwechselerkrankungen zu verändern. Im Fokus stehen dabei eine hochdosierte Tablette, die Spritzen überflüssig machen könnte, sowie ein neuer Wirkstoff, der an drei Stellen gleichzeitig im Körper ansetzt.

Abnehm-Pille: 17 Prozent Gewichtsverlust in 68 Wochen

Wie das Unternehmen in einer Pressemitteilung erklärte, zeigen die Daten der klinischen Phase-3a-Studie OASIS 1, dass eine tägliche Einnahme von 50 mg Semaglutid bei Übergewicht zu Ergebnissen führt, die bisher nur mit Injektionen erreicht wurden. Wer die Tablette über 68 Wochen konsequent einnahm, verlor im Schnitt 17,4 Prozent seines Körpergewichts. Zum Vergleich: In der Placebogruppe waren es lediglich 1,8 Prozent.

Martin Holst Lange, Entwicklungsvorstand bei Novo Nordisk, kommentierte die Wahlfreiheit für Patienten so: "Die Wahlmöglichkeit zwischen einer täglichen Tablette oder einer wöchentlichen Injektion zur Behandlung von Fettleibigkeit bietet Patienten und Gesundheitsdienstleistern die Chance, diejenige Behandlungsmethode auszuwählen, die den individuellen Behandlungswünschen am besten entspricht." Selbst wenn man Patienten einrechnet, welche die Einnahme abbrachen, lag der Gewichtsverlust mit 15,1 Prozent immer noch deutlich über dem der Kontrollgruppe.

Neuer Triple-Wirkstoff zeigt Wirkung bei Diabetes

Parallel dazu gibt es Fortschritte bei einem neuen Wirkstofftyp für Typ-2-Diabetes. Dieser sogenannte Triple-Agonist spricht drei verschiedene Hormonrezeptoren gleichzeitig an. Frühe Studiendaten deuten darauf hin, dass dieser kombinierte Ansatz den Blutzuckerspiegel und das Gewicht effektiver senken könnte als bisherige Medikamente, die nur auf einen oder zwei Rezeptoren wirken. Das Ziel ist eine umfassendere Regulierung des Stoffwechsels, was diesen Kandidaten zu einem potenziellen Nachfolger der aktuellen Medikamentengeneration macht.

Nebenwirkungen und Zulassungspläne

Die gesundheitlichen Begleiterscheinungen der 50-mg-Tablette entsprechen dem, was man bereits von anderen Semaglutid-Präparaten kennt. Das Unternehmen gab dazu an: "Das Sicherheitsprofil von oralem Semaglutid 50 mg in dieser Studie entsprach dem der Semaglutid-Klasse." Vor allem Magen-Darm-Probleme traten auf, die jedoch meist leicht bis mässig ausfielen und mit der Zeit nachliessen.

Auf Basis der vorliegenden Zahlen will Novo Nordisk noch in diesem Jahr die Zulassung für die Abnehm-Tablette in den USA und der EU beantragen. Damit erhielten Patienten erstmals eine wirksame orale Alternative zur wöchentlichen Spritze.

Via Nasdaq-Nordic gewinnt die Novo Nordisk-Aktie zeitweise 1,17 Prozent auf 240,8 DKK.

Claudia Stephan, Benedict Kurschat, Evelyn Schmal, Redaktion finanzen.ch