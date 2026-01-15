Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
15.01.2026 11:25:43

Novo Nordisk-Aktie fällt trotz optimistischer UBS-Analyse - Expansionspläne im Fokus

Der dänische Pharmakonzern Novo Nordisk verstärkt seine Bemühungen um Zukäufe im Bereich der Adipositas-Behandlungen. Zeitgleich passten Analysten ihre Kursziele an.

• CEO Mike Doustdar signalisierte auf der JPMorgan Healthcare Conference Interesse an ergänzenden Übernahmen
• Schweizer Grossbank UBS hob das Kursziel für die Aktie an
• Anleger nicht überzeugt

Strategische Akquisitionen: "Sehr grosse" Zukäufe laut Novo Nordisk-CEO möglich

Nach Berichten von Bloomberg plant Novo Nordisk, sein Portfolio im Bereich der Gewichtsreduktion durch gezielte Deals zu stärken. CEO Mike Doustdar habe auf der JPMorgan Healthcare Conference in San Francisco erklärt, dass das Unternehmen sowohl an kleinen als auch an grossen Übernahmen interessiert sei, sofern diese komplementär zu den bestehenden Assets wirken und einen deutlichen Mehrwert gegenüber den Eigenentwicklungen bieten. "Wir können sehr gross werden, wenn es um Zukäufe geht, aber es muss es wert sein", wird Doustdar von Bloomberg zitiert.

Die Nachricht löste bereits Kursbewegungen bei potenziellen Übernahmekandidaten aus. Unternehmen wie Viking Therapeutics, Terns Pharmaceuticals und Structure Therapeutics verzeichneten im Zuge der Spekulationen Kursgewinne. Analysten sehen in der offensiven Strategie eine Reaktion auf den zunehmenden Wettbewerb im lukrativen Markt für Abnehmmedikamente.

UBS passt Kursziel an - Fokus auf Wegovy-Daten

Die Grossbank UBS reagierte am Mittwochabend mit einer neuen Studie auf die aktuelle Lage. Analyst Matthew Weston erhöhte das Kursziel deutlich von 295 auf 390 DKK, beliess die Einstufung jedoch auf "Neutral". Laut Weston liege der Fokus der Investoren derzeit massiv auf den Verkaufsstartdaten der neuen Wegovy-Abnehmpille.

Allerdings gab der Experte zu bedenken, dass die offiziellen Daten die tatsächlichen Verkaufszahlen zunächst nicht vollständig widerspiegeln dürften. Wichtige Vertriebskanäle für Selbstzahler, wie Novocare und Telehealth-Plattformen, seien in den aktuellen Erfassungen bis zum Ende des ersten Quartals noch nicht repräsentiert. Dies könnte kurzfristig zu einer Unterschätzung der tatsächlichen Marktdurchdringung führen.

Wie sich die Novo Nordisk-Aktie bewegt

Trotz der Wachstumsphantasie durch mögliche Zukäufe und des angehobenen Kursziels geriet die Aktie im heutigen Handel in Kopenhagen unter Druck. Das Papier verlor in der Spitze 2,3 Prozent und fiel auf 369,55 DKK, womit es unter das neue Kursziel der UBS rutschte. Damit büsste der Titel einen Teil seines bisherigen Jahresgewinns ein. Mit einem Plus von 13,59 Prozent seit Jahresbeginn gehört Novo Nordisk dennoch weiterhin zu den stärkeren Werten im europäischen Gesundheitssektor, wenngleich der Erholungskurs der letzten Wochen vorerst an Dynamik verliert.

Redaktion finanzen.ch

Bildquelle: Novo Nordisk,JHVEPhoto / Shutterstock.com

Top-Rankings

KW 2: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 2: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 2: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

