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Monats-Einschätzung 04.07.2026 16:14:00

Novo Nordisk-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Juni

Novo Nordisk-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Juni

Zahlreiche Experten haben ihre Einschätzung für die Novo Nordisk-Aktie im vergangenen Monat angepasst.

Novo Nordisk
40.06 CHF -1.48%
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Die Novo Nordisk-Aktie wurde im Juni 2026 von 8 Analysten analysiert.

1 Experte stuft die Aktie als Kauf ein, 7 Analysten stufen die Anteilsscheine von Novo Nordisk mit Halten ein.

Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 280,63 DKK, was einem Abschlag von 33,98 DKK zum aktuellen CPH-Kurs der Novo Nordisk-Aktie von 314,60 DKK gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf einen Kauf hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Jefferies & Company Inc.285,00 DKK-9,4130.06.2026
JP Morgan Chase & Co.250,00 DKK-20,5329.06.2026
Deutsche Bank AG290,00 DKK-7,8219.06.2026
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)325,00 DKK3,3117.06.2026
Deutsche Bank AG290,00 DKK-7,8209.06.2026
JP Morgan Chase & Co.250,00 DKK-20,5309.06.2026
JP Morgan Chase & Co.250,00 DKK-20,5308.06.2026
Goldman Sachs Group Inc.305,00 DKK-3,0504.06.2026

Redaktion finanzen.ch

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30.06.26 Novo Nordisk Hold Jefferies & Company Inc.
29.06.26 Novo Nordisk Neutral JP Morgan Chase & Co.
19.06.26 Novo Nordisk Hold Deutsche Bank AG
17.06.26 Novo Nordisk Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.06.26 Novo Nordisk Hold Deutsche Bank AG
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Short 15’319.45 13.54 SDBWJU
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