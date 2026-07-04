Novo Nordisk Aktie 129508879 / DK0062498333
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04.07.2026 16:14:00
Novo Nordisk-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Juni
Zahlreiche Experten haben ihre Einschätzung für die Novo Nordisk-Aktie im vergangenen Monat angepasst.
Die Novo Nordisk-Aktie wurde im Juni 2026 von 8 Analysten analysiert.
1 Experte stuft die Aktie als Kauf ein, 7 Analysten stufen die Anteilsscheine von Novo Nordisk mit Halten ein.
Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 280,63 DKK, was einem Abschlag von 33,98 DKK zum aktuellen CPH-Kurs der Novo Nordisk-Aktie von 314,60 DKK gleichkommt.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf einen Kauf hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Jefferies & Company Inc.
|285,00 DKK
|-9,41
|30.06.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|250,00 DKK
|-20,53
|29.06.2026
|Deutsche Bank AG
|290,00 DKK
|-7,82
|19.06.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|325,00 DKK
|3,31
|17.06.2026
|Deutsche Bank AG
|290,00 DKK
|-7,82
|09.06.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|250,00 DKK
|-20,53
|09.06.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|250,00 DKK
|-20,53
|08.06.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|305,00 DKK
|-3,05
|04.06.2026
Redaktion finanzen.ch
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|Novo Nordisk Hold
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|09.06.26
|Novo Nordisk Hold
|Deutsche Bank AG
|30.06.26
|Novo Nordisk Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.06.26
|Novo Nordisk Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.06.26
|Novo Nordisk Hold
|Deutsche Bank AG
|17.06.26
|Novo Nordisk Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.06.26
|Novo Nordisk Hold
|Deutsche Bank AG
|17.06.26
|Novo Nordisk Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|Novo Nordisk Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.02.26
|Novo Nordisk Buy
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|Novo Nordisk Overweight
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|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
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|Novo Nordisk Underperform
|Bernstein Research
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|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.01.26
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|21.01.26
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
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|Jefferies & Company Inc.
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