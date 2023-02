Novo Nordisk-Aktie auf Vortagesniveau: Novo Nordisk hebt nach Gewinnplus Dividende an

Der Nettogewinn stieg dank hoher Nachfrage nach Diabetes- und Adipositas-Medikamenten von 10,89 auf 13,59 Milliarden Kronen, wie das Unternehmen mitteilte. Er übertraf damit die Konsensprognose der von FactSet befragten Analysten von 13,08 Milliarden Kronen. Mit einem Wachstum von 25 Prozent auf 48,09 Milliarden Kronen lag auch der Umsatz über den Erwartungen der Analysten (47,26 Milliarden Kronen). Während die Einnahmen mit Medikamenten zur Behandlung von Diabetes und Adipositas teils stark stiegen, gingen die Insulinumsätze um 12 Prozent zurück.

Novo Nordisk rechnet für 2023 mit Umsatzzuwächsen und einem Anstieg des operativen Gewinns in einer Spanne von 13 bis 19 Prozent in Lokalwährungen. Das nominelle Umsatzplus dürfte um etwa 4 Prozentpunkte unter dem vergleichbaren Wachstum liegen, das ausgewiesene Wachstum des Betriebsgewinns um etwa 5 Prozentpunkte darunter.

Novo Nordisk schlug eine Schlussdividende von 8,15 Kronen vor, womit sich die Gesamtdividende für 2022 auf 12,40 (Vorjahr: 10,40) Kronen erhöhen würde.

In Kopenhagen legten Aktien von Novo Nordisk am Mittwoch zunächst deutlich zu. Inzwischen sind die Gewinne jedoch wieder abgeschmolzen und das Papier liegt zeitweise mit einem Plus von nur noch 0,06 Prozent auf 943,6 Dänische Kronen auf Vortagesniveau.

Von Dominic Chopping

STOCKHOLM (Dow Jones)