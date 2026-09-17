Novo Nordisk Aktie 461641 / US6701002056
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17.09.2026 17:30:41
Novo-Aktie gefragt: EU-Ausschuss empfiehlt Zulassung von Frehemgo
Ein wichtiger Ausschuss der Europäischen Arzneimittelagentur hat die Zulassung des Medikaments Frehemgo von Novo gegen Hämophilie A empfohlen.
Der Ausschuss für Humanarzneimittel der Europäischen Arzneimittelagentur habe eine positive Stellungnahme zu dem Medikament für die Behandlung von Erwachsenen und Kindern abgegeben, so das Unternehmen. Das Medikament ist darauf ausgelegt, die Häufigkeit von Blutungsepisoden bei Hämophilie-A-Patienten zu verhindern oder zu verringern. Es liegt nun an der Europäischen Kommission, dem Exekutivorgan der EU, über die Zulassung des Produkts zu entscheiden.
Novo hat das Medikament im September vergangenen Jahres nach eigenen Angaben zudem zur Prüfung bei der US-Arzneimittelbehörde FDA eingereicht.
Die Novo Nordisk-Aktie notierte in Dänemark letztlich 2,48 Prozent höher bei 279,35 DKK.
Von Adria Calatayud
DOW JONES
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