NOVATEK MICROELECTRONICS zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

NOVATEK MICROELECTRONICS hat am 03.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 9.99 TWD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 6.01 TWD je Aktie generiert.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat NOVATEK MICROELECTRONICS in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 26.03 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 30.97 Milliarden TWD im Vergleich zu 24.57 Milliarden TWD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch