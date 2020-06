Novartis zieht EU- Zulassungsantrag für Augenmittel zurück - Zulassung für verschiedene Medikamente in Japan erhalten - Aktie unverändert

Novartis erleidet mit einem Milliarden-Zukauf eine Schlappe.

So hat der Konzern seinen Zulassungsantrag bei der europäischen Behörde EMA für das Augenmittel Xiidra zurückgezogen. Novartis hatte das Mittel im Mai vergangenen Jahres für 3,4 Milliarden US-Dollar vom japanischen Takeda-Konzern gekauft.

Wie aus einem Brief von Novartis an die Behörde hervorgeht, nimmt der Konzern den Antrag zurück, weil Bedenken der Behörde über die Wirksamkeit des Mittels nicht ausreichend schnell beantwortet werden konnten.

Laut EMA wurde die Wirksamkeit von Xiidra nicht ausreichend nachgewiesen, und die Vorteile überwiegen die Risiken demnach nicht. "Die Wirksamkeit von Xiidra wurde für verschiedene Symptome der Erkrankung des trockenen Auges nicht nachgewiesen", heisst es auf der EMA-Homepage. Wie aus dem Brief von Novartis an die EMA weiter hervorgeht, laufen derzeit keine Studien mit dem Präparat.

In den USA war das Mittel allerdings 2016 zugelassen worden und wird dort gegen trockene Auge eingesetzt.

Novartis erhält Zulassung für verschiedene Medikamente in Japan

Der Pharmakonzern Novartis hat in Japan von den dortigen Gesundheitsbehörden mehrere Zulassungen erhalten. So hat das zuständige Gesundheitsministerium (MHLW) gleichzeitig grünes Licht für den Vertrieb von fünf Medikamenten für verschiedene Indikationen gegeben, wie Novartis am Montag mitteilte.

Die japanischen Patienten dürfen künftig mit Tabrecta gegen bestimmte Formen des nicht kleinzelligen Lungenkrebses behandelt werden oder mit Entresto gegen chronische Herzbeschwerden. Weiter wurden Mayzent für die Behandlung von Multipler Sklerose sowie Enerzair und Atectura für die Behandlung verschiedener Formen von Asthma zugelassen.

Novartis bezeichnet die simultane Bewilligung fünf neuer Produkte als "bemerkenswert für Japan und die Pharmaindustrie".

An der SIX legten die Novartis-Titel zeitweise 0,14 Prozent zu auf 83,29 Franken, tendieren mittlerweile jedoch unverändert bei 83,17 Franken.

