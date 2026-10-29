Novartis: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Novartis hat am 27.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS belief sich auf 0.63 USD gegenüber 2.04 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 14.44 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4.03 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Novartis einen Umsatz von 13.88 Milliarden USD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch