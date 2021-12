Novartis und Forendo schliessen Lizenzvereinbarung über Gewebshormone ab

Basel (awp) - Der Basler Novartis-Konzern hat mit dem finnischen Pharmaunternehmen Forendo eine Lizenz- und Kooperationsvereinbarung unterzeichnet.

Die Forschungskooperation werde sich auf die Entdeckung und Entwicklung von HSD17B (17-beta-Hydroxysteroid-Dehydregonase)-Inhibitoren konzentrieren, einer Familie von Enzymen, die die Hormonwirkung in bestimmten Geweben reguliere, teilte Forendo am Donnerstagabend mit. Obwohl sie in verschiedenen Krankheitsbereichen tätig seien, würden sich Novartis und Forendo dabei auf chronische Lebererkrankungen konzentrieren.

Novartis wird den Forendo-Angaben zufolge die Exklusivrechte an allen Arzneimittelkandidaten haben, die aus der Zusammenarbeit hervorgehen, und für die gesamte künftige Entwicklung und Herstellung der Produkte verantwortlich sein, sobald der Forschungsvertrag ausläuft.

uh/