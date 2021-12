Novartis übernimmt Gyroscope Therapeutics für bis zu 1,5 Mrd USD

Von Cristina Roca

ZÜRICH (Dow Jones)--Der schweizerische Pharmakonzern Novartis verstärkt sich in der Augenheilkunde. Wie die Novartis AG mitteilte, übernimmt sie Gyroscope Therapeutics. Das britische Unternehmen arbeitet an einer Gentherapie für altersbedingte Makuladegeneration, einer der häufigsten Ursachen für Erblindung im fortgeschrittenen Alter. Bislang gibt es keine zugelassene Behandlungsmöglichkeit für diese Erkrankung. GT005 von Gyroscope Therapeutics befindet sich in Phase 2 der klinischen Entwicklung.

Novartis wird den weiteren Angaben zufolge zunächst eine Zahlung von 800 Millionen US-Dollar leisten. Weitere bis zu 700 Millionen Dollar sollen abhängig vom Erreichen bestimmter Meilensteine folgen.

December 22, 2021 02:53 ET (07:53 GMT)