Novartis tritt Corona-Konsortium bei

Der Pharmakonzern Novartis ist einem Konsortium beigetreten, welches sich die Beschleunigung der Entwicklung und Herstellung von Diagnostika und Behandlungen gegen das Coronavirus zum Ziel gesetzt hat.

Weitere Mitglieder seien unter anderem Pfizer Eli Lilly oder GSK , wie Novartis am Donnerstag mitteilt. Mit an Bord ist laut den Angaben auch die Bill & Melinda Gates Foundation.

Novartis-CEO Vas Narasimhan ist laut den Angaben Co-Vorsitzender des Konsortiums. Es würden nun konkrete Massnahmen gesucht. So hätten sich 15 Unternehmen in einem ersten Schritt bereit erklärt, ihre vorhandenen Molekularverbindungen zu teilen und auf die Wirksamkeit im Zusammenhang mit Corona zu testen. Treffer sollen dann schnell in Studien getestet werden.

rw/gab

Basel (awp)