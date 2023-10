Novartis-Tochter Sandoz wird in die Selbständigkeit entlassen: Sandoz-Aktie zum Börsendebut bei 24 Franken - Sinkende Kurse zu erwarten

• Abspaltung der Novartis-Generikatochter geglückt• Sandoz feiert Börsendebüt• Sandoz will weltweiter Marktführer für Biosimilars werden

Sandoz-IPO

Es ist vollzogen: Novartis hat seine Generikatochter Sandoz erfolgreich abgespalten und an der Börse gelistet. Unter dem Kürzel SDZ wird die Sandoz-Aktie jetzt am Schweizer Aktienmarkt gehandelt. Der Erstkurs wurde bei 24 Franken markiert, im Anschluss zogen die Papiere zeitweise zunächst bis auf 25,20 Franken an. Zu diesem Kurs lag die Börsenkapitalisierung von Sandoz bei rund 11 Milliarden Franken. Zum Vergleich: Analysten hatten waren davon ausgegangen, dass die Aktien zwischen 25 und 33 Franken auf den Markt kommen. Den Börsenwert hatten sie auf 15 bis 20 Milliarden veranschlagt.

Mittlerweile hat die Sandoz-Aktie jedoch die Richtung gewechselt und liegt zeitweise bei 23,185 Franken unter ihrem Erstkurs.

Novartis-Aktionäre erhielten durch eine 1:5-Ausschüttung Aktien des Tochterunternehmens. "Jeder Novartis-Aktionär erhält eine Sandoz-Aktie für jeweils fünf Novartis-Aktien und jeder Novartis-ADR-Inhaber erhält ein Sandoz ADR für jeweils fünf Novartis ADRs. Novartis-Aktionäre und ADR-Inhaber erhalten für etwaige Bruchteile einen Barbetrag", erklärte Novartis zuvor in einer Mitteilung. Laut Börsenprospekt war im Vorfeld die Emission von 431 Millionen Sandoz-Aktien vorgesehen.

Sinkende Kurse voraus

Mit dem Listing am Schweizer Aktienmarkt können Anteilseigner, die ihre Sandoz-Anteile nicht halten wollen, nun an der Börse verkaufen. Daher hatten Beobachter im Vorfeld mit sinkenden Kursen nach dem Börsenstart gerechnet. Denn anders als der Mutterkonzern Novartis gehört die Sandoz-Aktie nicht dem Leitindex SMI an. Stattdessen wird sie in den SLI aufgenommen, der die 30 grössten und liquidesten Titel beinhaltet. Gleichzeitig gehören die Papiere damit auch dem SMIM an, der aus den 30 Titeln besteht, die direkt hinter dem SMI rangieren. Für Fonds, die den SMI abbilden bedeutet das, dass sie sich von Anteilen trennen müssen, denn am Spin-Off-Tag selbst wird Sandoz im SMI aufgeführt.

Zudem rechnen Experten damit, dass institutionelle Investoren grössere Aktienverkäufe vornehmen werden, da Sandoz - auch aufgrund der geringeren Marge - jetzt nicht mehr in ihr Portfolio passt. Aber auch sonst war die Resonanz im Vorfeld laut Analysten eher verhalten: "Wir haben den Eindruck, dass viele Novartis-Anleger nur wenig Interesse an einer eigenständigen Sandoz-Aktie haben," hiess es etwa in einem Voraus-Report von Jefferies. Die Experten begründeten dies mit der generell tiefen Bewertung anderer Generika-Aktien.

Ziel: Weltweit führende Position

Ziel des Börsenneulings ist es laut Konzernchef Richard Saynor, zu einem weltweiten Marktführer zu werden. "Als Biologika-Unternehmen sind wir weltweit die Nummer zwei. Mein Ziel ist es natürlich, die Nummer eins zu werden, und bei der Pipeline, die wir haben, sehe ich keinen Grund, warum das nicht gelingen sollte", erklärte er kürzlich in einem Interview gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters.

Derzeit dominiert der US-Konzern Pfizer den Markt für Biosimilars, jedoch verschiebt sich der Fokus des Unternehmens zunehmend von der Biosimilar-Herstellung hin zur Entwicklung neuer Medikamente.

Saynor beabsichtigt, die Pipeline für Biosimilars von Sandoz zu erweitern. Der Geschäftsführer, der die Sparte bereits seit 2019 leitet, gab bekannt, dass das Unternehmen derzeit an der Entwicklung von 25 verschiedenen Biologika arbeitet. "Ich werde glücklicher sein, wenn es über 30 sind", so Saynor. Sandoz hat bereits acht Biosimilars auf dem Markt und plant in den nächsten beiden Jahren fünf weitere einzuführen.

Stabiler Ausblick

Schon einige Tage vor dem Börsendebüt von Sandoz nahm die Ratingagentur Moody’s die Generika-Spezialistin mit einem Baa2-Rating in ihre Bewertung auf. Der Ausblick wurde mit "stabil" festgehalten. Begründung für die Einstufung des Unternehmens sei laut Moody’s, dass Sandoz einer der weltweit führenden Anbieter von Generika sowie Biosimilars sei. Ebenfalls Teil der Bewertung sei gewesen, dass Sandoz die Position des Marktführers in Europa einnehme. Zeitgleich werde jedoch auch berücksichtigt, dass Sandoz auf das Geschäft mit patentfreien Arzneimitteln spezialisiert sei, die in den meisten Märkten mit einem deutlichen Preisverfall konfrontiert sind. Insgesamt erwarte die Agentur, dass sich das Schweizer Unternehmen in den nächsten 12 bis 18 Monaten vor allem auf die reibungslose Abspaltung von Novartis konzentrieren und mit der Umsetzung eines Plans zur Margenverbesserung starten werde.

Redaktion finanzen.ch / awp