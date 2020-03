Novartis-Tochter Sandoz erwirbt Vertriebsrechte in USA für 2 Injektionen

Der Generika-Spezialist Sandoz hat sein Vertriebsnetz in den USA erweitert.

Wie die Novartis -Tochter am Montagabend mitteilte, hat sie die US-Vertriebsrechte für zwei verschiedene Injektionen von BE Pharmaceuticals AG erworben. Damit soll das Portfolio an Injektionsmaterial und das Gesamtangebot im Krankenhausbereich gestärkt werden, hiess es in der Mitteilung.

Konkret wurden Injektionen für Daptomycin erworben, ein natürlich vorkommendes Lipopeptid-Antibiotikum, das bei der Behandlung von Infektionen durch grampositive Bakterien eingesetzt wird. Daptomycin ist laut Sandoz die generische Version von Cubicin, das von Merck hergestellt wird.

Bei der zweiten Injektion handelt es sich um Fosapreprepitant. Dies ist ein sogenanntes Antiemetikum, das zur Vorbeugung von Übelkeit und Erbrechen in Verbindung mit bestimmten Chemotherapien eingesetzt wird. Es wird als intravenöse Infusion verabreicht und ist das generische Vorläufer-Medikament von Emend, das ebenfalls von Merck hergestellt wird.

