Novartis stellt an Kongressen Asco und EHA diverse neue Daten vor

Basel (awp) - Novartis wird auf der bevorstehenden Jahrestagung der American Society of Clinical Oncology (Asco) und dem virtuellen Kongress der European Hematology Association (EHA) diverse neue Daten vorstellen, wie der Pharmakonzern am Donnerstag mitteilte. Darunter seien Studienergebnisse zu Medikamenten gegen Prostata- und Brustkrebs.

An den Kongressen gebe es zum Beispiel neue Phase-III-Daten zur sogenannten Radioligandtherapie Lu-PSMA-617 bei Prostatakrebs, Folgedaten einer Studie zu Kisquali bei Brustkrebs, Phase-II-Daten zu Iptacopan (LNP023) zur Behandlung der potenziell lebensbedrohlichen Bluterkrankung Hämoglobinurie (PNH) und Folgedaten der Elara-Studie zur personalisierten Zelltherapie Kymriah bei einem bestimmten Lymphkrebs.

Die Präsentationen von Novartis am Asco-Kongress finden laut den Angaben vom 4. bis 6. Juni statt, jene am EHA-Kongress am 11. Juni.

