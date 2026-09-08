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08.09.2026 13:36:37
Novartis startet Phase-II-Studie mit Wirkstoff von Monte Rosa Therapeutics
Zürich (awp) - Der Pharmakonzern Novartis hat eine Phase-II-Studie mit dem VAV1-gerichteten Molekülklebstoff-Degrader MRT-6160 (DDY391) gestartet. Dazu entrichten die Basler dem Kooperationspartner Monte Rosa Therapeutics eine Meilensteinzahlung über 50 Millionen US-Dollar.
Der Wirkstoff habe bereits in der Phase-I-Studie eine gute Verträglichkeit gezeigt, heisst es in einer Mitteilung vom Dienstag. Bei der Studie handelt es sich den Angaben nach um ein Phase-II-Programm über 52 Wochen. Dabei soll die Wirksamkeit, Sicherheit und Dosierung für eine mögliche Phase-III-Studie bestimmt werden.
Der Wirkstoff MRT-6160 soll bei Menschen mit Sjögren-Syndrom (SjD) eingestzt werden, der Mitteilung zufolge die zweithäufigste rheumatische Autoimmunerkrankung. Gemäss der Lizenzvereinbarung könnte Monte Rosa von Novartis bis zu 2,1 Milliarden Dollar an Entwicklungs-, Zulassungs- und Verkaufsmeilensteinzahlungen erhalten.
sta/rw
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