Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267
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02.10.2026 14:11:40
Novartis sichert sich Medikamentenkandidaten in Milliardendeal
DOW JONES--Novartis hat sich über eine milliardenschwere Vereinbarung in China einen Medikamentenkandidaten für Autoimmunerkrankungen gesichert. Der Schweizer Pharmakonzern hat einen bis zu 7,8 Milliarden US-Dollar schweren Deal mit der chinesischen Abogen Biosciences geschlossen. Er kann damit das Medikament einlizenzieren und erhält auch Optionen auf künftige Therapien.
Novartis zahlt vorab 575 Millionen US-Dollar. Bei Ausübung aller Optionen können bis zu 7,2 Milliarden Dollar zusätzlich fällig werden, wie Abogen mitteilte.
Im Rahmen der Vereinbarung wird Novartis die weltweiten Rechte an Abogens führendem Medikamentenkandidaten namens ABO2203 erwerben und eine exklusive Option zur Einlizenzierung weiterer therapeutischer Wirkstoffe der nächsten Generation erhalten, die auf der RNA-Plattform von Abogen entwickelt wurden.
Abogen erklärte, sein führendes Medikament habe das Potenzial, die Behandlungslandschaft für Patienten mit Autoimmunerkrankungen zu verändern. Das Medikament nutzt Messenger-RNA, um die körpereigene Produktion einer bestimmten Art von Antikörpern anzukurbeln.
Kontakt: redaktion.de@dowjones.com
DJG/DJN/mgo/hab
(END) Dow Jones Newswires
October 02, 2026 08:12 ET (12:12 GMT)
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