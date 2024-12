Novartis schliesst deutsche Morphosys

Basel (awp) - Der Pharmakonzern Novartis schliesst laut einem Medienbericht das deutsche Biotech-Unternehmen Morphosys. Novartis hatte Morphosys erst zu Beginn des Jahres für insgesamt 2,7 Milliarden Euro übernommen, um damit Zugang zu einem Wirkstoff zur Behandlung von Myelofibrose zu erhalten.

Bis Ende 2025 sollen alle Standorte von Morphosys in Deutschland und in den USA geschlossen werden, heisst es in einem Artikel der deutschen Zeitung "Wirtschaftswoche" unter Berufung auf Aussagen von Novartis. Demnach sollen alle Portfolioaktivitäten von Morphosys in Novartis integriert werden. Davon seien rund 330 Arbeitsplätze betroffen.

Mit dem Zukauf von Morphosys wollte Novartis insbesondere Zugang zu Pelabresib erhalten, einem Wirkstoff zur Behandlung von Myelofibrose (MF), einer lebensbedrohlichen, chronischen Erkrankung des Knochenmarks. Laut der Zeitung hat Novartis vor wenigen Wochen eine Wertberichtigung auf Morphosys im Umfang von 800 Millionen US-Dollar vorgenommen, weil das Medikament sich nicht wie gewünscht enwickle.

Novartis bestätigte den Inhalt des Artikels auf Anfrage von AWP.

