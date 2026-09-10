Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267
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10.09.2026 16:53:10
Novartis: Rückschläge bei Produktentwicklung - Änderungen im Verwaltungsrat gefordert
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Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise
Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.Weiterlesen!
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10.09.26
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10.09.26
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10.09.26
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10.09.26
|Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 fällt am Donnerstagnachmittag zurück (finanzen.ch)
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10.09.26
|Novartis Aktie News: Novartis zeigt sich am Donnerstagmittag gestärkt (finanzen.ch)
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10.09.26
|Börse Zürich: SMI fällt am Mittag zurück (finanzen.ch)
Analysen zu Novartis AG
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Novartis am 10.09.2026
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Der heimische sowie der deutsche Markt legen im Freitagshandel etwas zu. Die Börsen in Asien zeigen sich am Freitag in Rot.