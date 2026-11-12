|Phase-III-Studie
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12.11.2026 20:33:00
Novartis: Rhapsido überzeugt mit anhaltender Wirkung bei chronischer Nesselsucht
Novartis hat mit seinem Medikament Rhapsido in einer Phase-III-Studie auch über ein Jahr hinweg eine anhaltende Wirkung bei bestimmten Formen chronischer Nesselsucht gezeigt.
Die Behandlung mit Rhapsido hat bei Patienten mit chronischer induzierbarer Urtikaria (CIndU) über 52 Wochen zu anhaltenden Verbesserungen der Symptome geführt, teilte der Novartis am Donnerstagabend mit. Und das Sicherheitsprofil mit den bisherigen Studien mit der chronischen spontanen Urtikaria (CSU) vergleichbar gewesen, hiess es weiter.
Rhapsido ist bereits in vielen Ländern zur Behandlung der CSU zugelassen. Novartis will nun auf Basis der Daten zusätzliche Zulassungsanträge für die Behandlung der chronischen induzierbaren Urtikaria einreichen.
ra/yz
Basel (awp)
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