Novartis publiziert weitere positive Daten für das Migräne-Mittel Aimovig

Der Pharmakonzern Novartis hat Daten zu einer Phase-IV-Studie mit dem Migräne-Mittel Aimovig publiziert.

Die primären und sekundären Endpunkte der Vergleichsstudie gegenüber Topiramat bezüglich Verträglichkeit und Effizienz seien erreicht worden, teilte Novartis am Montag mit. So habe sich die Anzahl der Migränetage bei chronisch kranken Patienten substanziell reduziert.

Seit der Zulassung wurde Aimovig den Angaben zufolge mehr als 480'000 Patienten in 44 Ländern verabreicht. Weitere detaillierte Daten zur Phase-IV-Studie mit dem Titel "HER-MES" sollen an einem Fachkongress in naher Zukunft vorgestellt werden, so die Meldung.

