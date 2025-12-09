|
09.12.2025 14:09:36
Novartis präsentiert positive Phase-III-Studie zu Ianalumab bei ITP
Basel (awp) - Novartis hat mit seinem Wirkstoff-Kandidaten Ianalumab positive Ergebnisse in einer zulassungsrelevanten Studie erzielt. Dabei wurde die Wirkung von Ianalumab bei Patienten mit primärer Immunthrombozytopenie (ITP) untersucht, die zuvor mit Kortikosteroiden behandelt wurden.
Gemäss den Daten aus der Studie namens "VAYHIT2" hat die Kombinationstherapie die Phase, in der die Krankheit kontrolliert werden konnte, im Vergleich zur Kombination aus Placebo und Eltrombopag um 45 Prozent verlängert, wie Novartis am Dienstag mitteilte.
Die vollständigen Daten sollen während der Late-Breaking Abstract Session auf der 67. Jahrestagung der American Society of Hematology (ASH) präsentiert und gleichzeitig im New England Journal of Medicine veröffentlicht werden. Novartis plant, die Daten aus VAYHIT2 zusammen mit den Ergebnissen der laufenden VAYHIT1-Studie in der Erstlinienbehandlung 2027 bei den Zulassungsbehörden einzureichen.
cf/hr
