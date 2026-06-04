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04.06.2026 12:42:36
Novartis-Nierenmittel Vanrafia verlangsamt Funktionsverlust
Zürich (awp) - Novartis hat Ergebnisse der zulassungsrelevanten Studie Align im renommierten Fachjournal "The Lancet" veröffentlicht. Die Daten umspannen einen Zeitraum von 2,5 Jahren, wie der Konzern am Donnerstag mitteilte.
Die Daten zeigten, dass Vanrafia (Atrasentan) bei Erwachsenen mit der Nierenerkrankung IgA-Nephropathie (IgAN) den Rückgang der Nierenfunktion im Vergleich zu Placebo verlangsamt. Zudem blieb die Verringerung der Eiweissausscheidung im Urin während der gesamten Behandlungsdauer bestehen.
Die positiven Effekte zeigten sich auch bei Patienten, die zusätzlich sogenannte SGLT2-Hemmer erhielten. Neben der Publikation im Fachjournal wurden die Daten auch am Kongress der European Renal Association (ERA) vorgestellt.
Vanrafia erhielt 2025 in den USA und China eine beschleunigte Zulassung zur Verringerung der Eiweissausscheidung im Urin bei Erwachsenen mit IgA-Nephropathie. Novartis will die neuen Studiendaten nutzen, um 2026 eine reguläre Zulassung zu beantragen.
hr/to
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