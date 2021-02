Novartis MS-Mittel Kesimpta schneidet bezüglich Verabreichung gut ab

Das Multiple-Sklerose-Mittel Kesimpta (Ofatumumab) des Pharmakonzerns Novartis hat in einer breit angelegten Umfrage mit Blick auf die Verabreichung des Mittels gut abgeschnitten.

Die Umfrage habe gezeigt, dass MS-Patienten und das Pflegepersonal die Selbstverabreichung mit dem Sensoready-Autoinjektor-Pen gegenüber anderen Lösungen vorzögen.

In der Umfrage hätten sich 84 Prozent der Befragten für die Behandlung mit dem Sensoready-Injektor ausgesprochen, teilte Novartis am Dienstag mit. Dabei habe die Lösung sowohl bei MS-Patienten als auch beim Pflegepersonal wegen der einfach durchzuführenden Selbstinjektion am besten abgeschnitten.

Befragt wurden 80 MS-Patienten und 50 Pflegepersonen in den USA, Deutschland, Frankreich und Italien. Die detaillierten Umfrageergebnisse sollen am jährlichen MS-Forum ACTRIMS, das vom 25. bis 27. Februar stattfindet, vorgestellt werden.

mk/uh

Basel (awp)