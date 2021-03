Novartis mit neuer Chefjuristin

Karen Hale übernimmt die Aufgabe des Chief Legal Officer per kommendem 15. Mai, wie der Pharmakonzern Novartis am Montag mitteilte. In der neuen Funktion werde sie auch Mitglied der Geschäftsleitung sein.

Hale stösst vom Biotechunternehmen Abbvie, für das sie über 20 Jahre lang tätig war, zum Basler Konzern. Zuletzt war sie dort gemäss dem Communiqué Stellvertreterin des General Councel.

Hale tritt die Nachfolge von Shannon Thyme Klinger an, die per 15. März zurückgetreten war. Sie wird laut früheren Angaben in den USA eine leitende Funktion in einem Biotechnologieunternehmen übernehmen.

Bis zum Amtsantritt von Hale übernimmt Thomas Kendris ad interim die Funktion des Chefjuristen, wie es weiter heisst.

rw/ra

Basel (awp)