Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’555 0.1%  SPI 20’538 0.2%  Dow 52’248 -0.2%  DAX 25’457 0.2%  Euro 0.9241 -0.1%  EStoxx50 6’128 0.2%  Gold 4’026 0.3%  Bitcoin 66’259 0.0%  Dollar 0.8291 0.2%  Öl 115.0 -0.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Novartis1200526ABB1222171Holcim1221405Partners Group2460882Sandoz124359842
Anzeige

Die verborgene Infrastruktur, die die Wirtschaft von morgen antreibt

Hier informieren
Top News
RWE-Analyse: Deutsche Bank AG stuft Aktie mit Buy ein
PayPal-Aktie steigt dennoch: Zahlungsdienstleister meldet enttäuschende Zahlen
SpaceX-Aktie im Fokus: Warum der Anthropic-Börsengang Chance und Risiko zugleich ist
Schub für Meta-Aktie? - Milliarden-Kapitalspritze für KI-Ausbau - NVIDIA wird Investor
Sherwin-Williams-Aktie fällt deutlich: Farbenproduzent engt Gewinnziel ein
Suche...
ETF Sparplan
27.10.2026 12:21:37

Novartis meldet sich zurück

(Zusammenfassung)

Basel (awp) - Novartis ist am Dienstag zu seinem altbewährten Muster zurückgekehrt: Der Pharmakonzern hat mit den vorgelegten Zahlen zum dritten Quartal 2026 besser als erwartet abgeschnitten und die Gewinnprognose für das Gesamtjahr erhöht.

Dieses Muster hatte der Basler Konzern zuvor viele Quartale lang wiederholt, bis der Patentschutz für sein Multi-Milliarden Herzmittel Entresto in den USA auslief und die ersten Nachahmer auf den Markt kamen. Die Folge: Im ersten Quartal dieses Jahres etwa hatte Novartis einen Umsatzrückgang verbucht, nachdem der Konzern zuvor immer gewachsen war. Zudem waren die Einnahmen auch tiefer als erwartet ausgefallen.

Im dritten Quartal nun kletterten die Einnahmen um 4 Prozent auf 14,5 Milliarden US-Dollar, zu konstanten Wechselkursen betrug das Plus ebenfalls 4 Prozent. Noch deutlicher legte der Pharmakonzern beim operativen Kerngewinn zu. Dieser lag mit 6,0 Milliarden US-Dollar um 11 Prozent über dem Vorjahreswert. Novartis richtet die eigene Prognose an diesen beiden Kennziffern aus.

Gewinnprognose angehoben

Und für den operativen Kerngewinn geht der Konzern nun davon aus, dass dieser entweder auf Vorjahresniveau verharren oder gar leicht ansteigen wird, nachdem Novartis zuvor noch einen Rückgang im niedrigen einstelligen Prozentbereich in Aussicht gestellt hatte. Beim Umsatz erwartet Novartis dagegen weiterhin ein Wachstum im niedrigen einstelligen Prozentbereich.

Was diese angepassten Gewinnzahlen nicht zeigen, ist die partielle Wertberichtigung von 1,9 Milliarden US-Dollar, die Novartis nach den jüngsten Forschungs-Misserfolgen vorgenommen hat. Diese betrifft den Produktkandidaten Del-Desiran, der Anfang September in einer zulassungsrelevanten Studie die Ziele nicht erreichte. Auch mit dem Herz-Kreislaufkandidaten Pelacarsen erreichte Novartis die gesetzten Ziele in der Phase-III--Studie nicht.

Rückschläge gehören dazu

"Solche Rückschläge sind Teil unseres Geschäftes und völlig normal", betonte Novartis-Chef Vas Narasimhan im Gespräch mit AWP. Dennoch sei er im ersten Moment "am Boden zerstört" gewesen, fügte er hinzu.

Neben diesem Misserfolgen habe Novartis zuletzt aber auch Forschungserfolge verbucht, etwa mit Remibrutinib zur Behandlung von Multipler Sklerose. Gemäss Narasimhan könnte dieser Wirkstoff im Falle einer Zulassung Spitzenumsätze von mehr als vier Milliarden US-Dollar einfahren.

Solche Wirkstoffe sind auch wichtig für die weiteren Wachstumsaussichten, da in den kommenden Jahren weitere wichtige Patentabläufe bevorstehen. Diese Patentklippe will Novartis einerseits mit weiteren Pipeline-Kandidaten, aber auch bereits zugelassenen Wachstumstreibern umschiffen. So traut der Konzern etwa Rhapsido zur Behandlung von Hautkrankheiten ebenfalls Spitzenumsätze von mehr als 4 Milliarden zu.

Wichtige Daten erwartet

Laut dem Novartis-Chef stehen gerade im kommenden Jahr noch weitere wichtige Studien-Ergebnisse auf der Agenda, die ebenfalls dazu beitragen sollten, das mittelfristige Wachstum abzusichern.

Darüber hinaus will Novartis weiterhin nach ergänzenden Übernahmen Ausschau halten. Dass der gescheiterte Kandidat Del-Desiran aus der Pipeline von Afinity - einer 12 Milliarden teuren Übernahme - stammt, warf die Frage auf, ob Novartis sich seinerzeit mit dem Zukauf verschätzt habe. Davon will Narasimhan aber nichts hören. Die anderen beiden Kandidaten aus dem Zukauf würden weiter entwickelt, sagte er.

hr/uh

In eigener Sache

Trading Signals: Geberit: Auf dem Sprung

Der Sanitärtechnikspezialist profitiert von der Erholung im europäischen Wohnungsbau. Jetzt gilt es für Geberit, diesen Eindruck mit den Zahlen für das dritte Quartal zu bestätigen.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch

Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch

Inside Trading & Investment

14:49 Rückversicherer als Profiteure der Klimaanpassung
09:43 Marktüberblick: Bayer, Fraport und flatexDEGIRO gesucht
09:29 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 8.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Holcim, Schindler, Siemens
09:26 SMI startet freundlich in die neue Woche
08:18 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Positiver Wochenstart
26.10.26 Logo WHS Meta: 26 % mehr Umsatz – warum stürzt die Aktie trotzdem ab?
22.10.26 Julius Bär: 15.50% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (57.5%) auf R&S Group Holding AG
21.10.26 Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
05.10.26 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’160.41 19.65 S4BTCU
Short 15’468.22 13.91 S5B72U
Short 16’049.97 8.92 SYDBKU
SMI-Kurs: 14’555.42 27.10.2026 14:48:42
Long 13’949.67 19.39 SRVNBU
Long 13’640.43 13.72 SFBNWU
Long 13’063.79 8.92 SUTB5U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Bayer-Aktie gewinnt deutlich: Neuer Milliardenhoffnungsträger erhält erste Marktzulassung - Nubeqa-Daten überzeugen
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Nachmittag gefragt
UBS-Aktie freundlich: Chef Ermotti stellt sich parlamentarischer Befragung zur „Lex UBS“
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Keine KI-Blase? Warum Experte Tom Lee den NVIDIA-Gipfel erst 2033 erwartet
TUI-Aktie im Plus: Kreuzfahrtschiff 'TUI Cruises' in Unfall mit Containerschiff verwickelt
Erste Schätzungen: Plug Power präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Infineon-Aktie im Plus: Milliardenschwerer Ausbau der Galliumnitrid-Produktion in Villach
EUREX/Bund-Futures ziehen an

Top-Rankings

KW 43: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 43: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 43: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.