Novartis legt an Fachkongress ASCO Daten zum Lungenkrebs-Kandidaten Tabrecta vor

Basel (awp) - Novartis präsentiert neue Daten zum Gesamtüberleben aus seiner zulassungsrelevanten Studie mit dem Kandidaten Tabrecta (Capmatinib). So werde man am diesjährigen Fachkongress der American Society of Clinical Oncology (ASCO) zeigen, dass Patienten, die an einer bestimmten Form von Lungenkrebs leiden und mit dem Kandidaten behandelt wurden, länger lebten.

Konkret wurden in der Phase-II-Studie GEOMETRY Patienten behandelt, die an metastasierendem nicht-kleinzelligem Lungenkarzinom (NSCLC) leiden und deren Tumore eine Mutation aufweisen, die zum MET-Exon-14-Skipping (METex14)1-3 führt.

"Diese neue Analyse unterstützt Tabrecta weiter als Eckpfeiler einer zielgerichteten Behandlung für METex14 NSCLC-Patienten und unterstreicht die Bedeutung von Biomarker-Tests", wird Jürgen Wolf vom Zentrum für Integrierte Onkologie, Universitätsklinikum Köln, und Studienleiter der GEOMETRY-Studie, in der Mitteilung von Freitag zitiert.

hr/kw