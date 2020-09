Novartis lanciert neue Studie zu AVXS-101 bei älteren SMA-Patienten - Novartis-Aktie mit Verlusten

Die amerikanischen Zulassungsbehörde Food and Drug Administration (FDA) empfiehlt Novartis im Zusammenhang mit dem Einsatz der Genersatz-Therapie AVXS-101 bei älteren Patienten mit Spinaler Muskelatrophie (SMA) eine neue zulassungsrelevante Bestätigungsstudie zur Untermauerung der bestehenden Daten und zur Unterstützung des Zulassungsprozesses.

Die Empfehlung sei nach der Review der vorhandenen Daten aus der STRONG-Studie ausgesprochen worden, wie Novartis am Mittwoch mitteilte. Die FDA habe das Potenzial von AVXS-101 IT in dieser Patientenpopulation grundsätzlich anerkannt. Die FDA-Anleitung schaffe nun Klarheit auf dem Weg zur Registrierung von AVXS-101 IT, so Novartis weiter.

Wie Novartis weiter schreibt, steht die FDA-Empfehlung für die Bestätigungsstudie nicht im Zusammenhang mit der Ende 2019 verhängten teilweisen klinischen Aussetzung der Zulassung von AVXS-101 IT. Die neue Studie werde in den USA indes erst dann eingeleitet, wenn die aktuell gültig Aussetzung durch die FDA aufgehoben sei.

SMA ist eine seltene genetische neuromuskuläre Erkrankung. Sie betrifft den Teil des Nervensystems, der die willkürliche Muskelbewegung kontrolliert. Patienten, die an SMA Typ 2 leiden, können laut Novartis nie ohne Unterstützung laufen und brauchen häufig einen Rollstuhl.

Novartis-Aktien nach FDA-Entscheid zu Zolgensma unter Druck

Die Aktien von Novartis notieren am Mittwoch tiefer. Zwar standen sie vorübergehend auch im Plus, doch zum Börsenschluss verloren die Papiere von Novartis 0,44 Prozent auf 81,31 Franken.

Dass die FDA im Zuge des weiteren Zulassungsprozederes für die intrathekale Formulierung (IT) von Zolgensma eine neue Phase-III-Studie verlangt, dürfte den gentherapeutischen Ansatz um "insgesamt knapp zwei Jahre" zurückwerfen, schreibt die ZKB in einem ersten Kommentar. Die Bank rechnet erst Ende 2023 mit einer Vermarktung. Da zudem in diesem längeren Zeitraum zusätzliche Konkurrenz zu erwarten sei, setzt die Bank den geschätzten Spitzenumsatz von zuvor 2,3 Milliarden US-Dollar auf knapp die Hälfte (1,2 Mrd.) herunter.

Auch für die Experten von Jefferies ist die Verzögerung ein "enttäuschender Rückschlag in der Pipeline", da die IT-Formulierung der Schlüssel zur Behandlung älterer Patienten mit spinaler Muskelatrophie (SMA) sei. Zudem komme die Nachricht zu einem ungünstigen Zeitpunkt, weil sich die Stimmung gegenüber der Novartis-Aktie gerade erst zu bessern begann.

Bei Vontobel reagiert man etwas gelassener auf den Entscheid der FDA. Zwar sei der Zeithorizont verschoben worden, der Weg nach vorne bleibe aber klar ersichtlich. Die zuvor bereits als gering eingeschätzte Erfolgswahrscheinlichkeit für die intrathekale Formulierung von Zolgensma belässt Vontobel unverändert und sieht daher eine vernachlässigbare Auswirkung auf die "Halten"-Empfehlung und das Kursziel von 87 Franken.

