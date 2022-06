Novartis konkretisiert angekündigten Stellenabbau

Zürich (awp) - Novartis entlässt mehr als jeden zehnten Angestellten. Weltweit will der Pharmakonzern 8000 seiner insgesamt 108'000 Stellen streichen. In der Schweiz fallen 1400 von 11'600 Jobs weg.

Novartis bestätigte auf Anfrage von AWP entsprechende Meldungen der TA-Media-Zeitungen. Novartis hatte am Dienstag seine Mitarbeitenden erstmals im Detail über die Kündigungswelle informiert. In der Schweiz verlieren damit mehr als 10 Prozent der Angestellten in den nächsten drei Jahren ihren Arbeitsplatz. Betroffen sind sämtliche Standorte.

Der Konzern hatte Anfang April eine umfassende Restrukturierung angekündigt, mit der Novartis bis 2024 mindestens eine Milliarde Dollar einsparen will. Kernstück ist die Zusammenlegung der bisher getrennten Sparten "Innovative Pharmaprodukte" und "Krebsmedikamente".

