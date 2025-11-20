Novartis Aktie 567514 / US66987V1098
20.11.2025 14:29:05
Novartis Issues Updated Mid-term Sales Guidance; Upgrades Peak Sales Guidance For Kisqali, Scemblix
(RTTNews) - Novartis (NVS) announced its mid-term guidance to 2025-2030 of a sales CAGR of 5-6% cc. The company noted that the updated outlook follows upgrade of 2024-2029 guidance to 6% cc. Also, the peak sales guidance was upgraded for Kisqali and Scemblix: Kisqali raised from $8 billion plus to $10 billion plus; Scemblix raised from $3 billion plus to $4 billion plus. Novartis expects 15 plus potentially submission-enabling readouts over the next two years.
Novartis said its delivered a core operating income margin of 41.2% in the first nine months of 2025 - two years ahead of plan - and expects to return to 40% plus margins by 2029, after absorbing 1-2 percentage points of dilution from the planned acquisition of Avidity Biosciences, which is expected to close in the first half of 2026.
Vas Narasimhan, CEO of Novartis, said: "Over the past two years, we have executed more than 30 strategic deals, bolstering our pipeline and strengthening the outlook of the business in the mid-2030s and beyond."
For More Such Health News, visit rttnews.com.
28.10.25
|Ausblick: Novartis legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
14.10.25
|Erste Schätzungen: Novartis gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
02.09.25
|Novartis übernimmt Lizenzrechte für neue Parkinson-Therapie - Aktien unterschiedlich (Dow Jones)
16.07.25
|Ausblick: Novartis öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
03.07.25
|Cosentyx-Studie enttäuscht: Novartis-Medikament erreicht primäres Ziel nicht - Aktie leichter (Dow Jones)
02.07.25
|Erste Schätzungen: Novartis stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
