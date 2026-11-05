Novartis India veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Novartis India hat am 03.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 31.41 INR. Im Vorjahresquartal waren 9.81 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 37.95 Prozent auf 560.5 Millionen INR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 903.3 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch