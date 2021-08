Novartis in China mit Zulassungserweiterung für Schuppenflechtemittel Cosentyx

Basel (awp) - Novartis darf sein Schuppenflechtemittel Cosentyx in China künftig auch für Kinder ab sechs Jahre zugänglich machen. Die chinesische Arzneimittelbehörde NMPA (National Medical Products Administration) habe es für die Behandlung von mittelschwerer bis schwerer Plaque-Psoriasis bei pädiatrischen Patienten zugelassen, die für eine systemische Therapie oder Phototherapie in Frage kommen, teilte der Konzern am Dienstag mit.

Damit ist Cosentyx laut Novartis der einzige Interleukin-Inhibitor, der in China für diese Patienten zugelassen ist. Es ist bereits für die Behandlung der mittelschweren bis schweren Plaque-Psoriasis bei Erwachsenen und der ankylosierenden Spondylitis bei Erwachsenen zugelassen.

Erst kürzlich sei Cosentyx in den Vereinigten Staaten und Europa für die Behandlung von mittelschwerer bis schwerer Plaque-Psoriasis bei pädiatrischen Patienten ab sechs Jahren zugelassen worden, teilte Novartis weiter mit.

hr/rw