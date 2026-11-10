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10.11.2026 18:39:36
Novartis: Ianalumab zeigt weitere Verbesserungen nach zwei Jahren
Basel (awp) - Novartis hat mit seinem Wirkstoffkandidaten Ianalumab bei der Behandlung des Sjögren-Syndroms auch langfristig positive Ergebnisse erzielt. Bei Patienten, die den Wirkstoff über zwei Jahre monatlich erhielten, verbesserte sich die Krankheitsaktivität bis zur Woche 108 weiter.
Die Ergebnisse wurden am Dienstag am Jahreskongress des American College of Rheumatology in einer Postersitzung präsentiert, teilte der Pharmakonzern gleichentags mit. Bei der Sjögren-Krankheit handelt es sich um eine Autoimmunerkrankung, die vor allem Drüsen befällt und zu starker Trockenheit von Augen und Mund führt, aber auch andere Organe schädigen kann.
Ianalumab ist ein monoklonaler Antikörper, der auf B-Zellen abzielt, die bei der Autoimmunerkrankung eine wichtige Rolle spielen. Der Wirkstoff befindet sich in mehreren Ländern im Zulassungsverfahren. In den USA wird noch im laufenden Jahr eine Entscheidung der Arzneimittelbehörde FDA erwartet.
ra/to
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