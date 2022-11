Novartis erreicht mit Leqvio in Langzeitstudie gute Wirksamkeit und Sicherheit

Basel (awp) - Der Pharmakonzern Novartis hat mit dem Cholesterinsenker Leqvio (Inclisiran) in einer Langzeitstudie Erfolge erzielt. So hat das Medikament in einer Studie über vier Jahre eine nachhaltige Wirksamkeit bewiesen, wie Novartis am Montag mitteilte. Ausserdem sei es auch sicher gewesen.

Die Resultate aus der open-label-Studie "Orion 3" würden zeigen, dass eine Behandlung mit Leqvio zwei Mal im Jahr als Komplementärtherapie eine effektive und nachhaltige Reduktion des Cholesterinspiegels bringe.

Über die ganze Dauer der Studie hätten rund 80 Prozent der Patienten einen bestimmten Cholesterinspiegel unterschritten. Ausserdem decke sich das Sicherheitsprofil aus dieser längeren Studie mit den Ergebnissen früherer Studien.

Die Ergebnisse der Studie wurden an wissenschaftlichen Treffen der amerikanischen Heart Association (AHA) präsentiert.

