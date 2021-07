Novartis erhält 'Orphan-Drug'-Status von FDA für NIS793 bei bestimmter Krebsart - Aktie fester

Diese Klassifizierung ist Arzneimitteln vorbehalten, die seltene, lebensbedrohliche oder chronisch behindernde Krankheiten behandeln.

Bauchspeicheldrüsenkrebs habe eine der niedrigsten Überlebensraten aller Krebsarten, erklärte Novartis am Dienstag in einem Communiqué. Er werde in der Regel erst spät erkannt und die 5-Jahres-Gesamtüberlebensrate liege in den USA nur bei etwa 11 Prozent. Bisherige neue Ansätze hätten nur eine begrenzte Wirksamkeit gezeigt.

Eine Phase-II-Studie mit NIS793 sei im Gange und für eine zulassungsrelevante Studie solle noch in diesem Jahr die Rekrutierung von Patienten starten, erklärte Novartis.

Auf grünem Terrain legt die Novartis-Aktie im Schweizer Handel um 0,51 Prozent auf 83,71 CHF zu.

Basel (awp)