Novartis bricht Studien zu Augenmedikament Beovu vorzeitig ab - Novartis-Aktie verliert

Der Grund sind höhere Raten von Entzündungen im Auge gegenüber der Behandlung mit der Vergleichstherapie, wie Novartis am Freitagabend bekanntgab.

Die Phase III-Studie "Merlin" zur Verabreichung von Beovu 6 mg habe zwar die primären Ziele erreicht. Sie habe jedoch auch ein grösseres Vorkommen von intraokularen Entzündungen wie jene der Netzhaut und deren Gefässe sowie einen Verschluss der Netzhautgefässe gezeigt.

Entsprechend kam es auch zu einem höheren Sehverlust als bei der Vergleichsbehandlung. Novartis habe in der Folge die weiteren klinischen Programme mit dem Wirkstoff Brolucizumab evaluiert und entschieden, neben der "Merlin"-Studie auch die Studien "Raptor" und "Raven" zu beenden. Diese untersuchen die Wirksamkeit und Sicherheit des Wirkstoffs bei Netzhautvenenverschluss.

Novartis habe die Gesundheitsbehörden informiert und werde die Verschreibungsinformationen zu Beovu weltweit ergänzen. Weitere Daten zur "Merlin"-Studie sollen später vorgestellt werden.

Das Medikament Beovu (Brolucizumab) ist in mehr als 60 Ländern zur Behandlung der altersbedingten Makuladegeneration, eine altersbedingte Funktionseinschränkung des zum Sehen nötigen Teils der Netzhaut, zugelassen. Versuche zum Einsatz des Medikaments bei weiteren Augenerkrankungen laufen derzeit, so Novartis.

Novartis-Aktien nach Studienabbruch etwas unter Druck

Die Aktien von Novartis stehen am Montag im frühen Handel etwas überdurchschnittlich unter Druck. Grund dafür dürfte sein, dass der Pharmakonzern einen Studienabbruch für sein Augenmedikament Beovu vermelden musste.

Die Novartis-Aktie büsst zeitweise 0,36 Prozent auf 79,31 Franken ein, dies in einem wenig veränderten Gesamtmarkt.

Novartis hat gemäss Meldung vom Freitagabend gleich mehrere klinische Studien zu Beovu wegen höherer Entzündungsraten im Auge im Vergleich zur Behandlung mit der Vergleichstherapie abgebrochen.

Gemäss den Analysten der Bank Vontobel ist das allerdings nicht das erste Mal. Bereits im vergangenen Jahr sei Beovu über intraokulare Entzündungsereignisse, die zum Teil zu schweren Sehverlusten führten, gestolpert, schreibt der zuständige Analyst in einem Kommentar. Daher sei auch das Label des Medikaments im Juni 2020 - nur wenige Monate nach der ersten US-Zulassung im Oktober 2019 - entsprechend aktualisiert worden.

Allzu grosse Auswirkungen auf den Aktienkurs sieht der Analyst allerdings nicht. Aufgrund der früheren Beobachtung von Entzündungen in den bereits zugelassenen Indikationen habe er seine Spitzenumsatzschätzungen bereits im vergangenen Jahr angepasst. Aktuell erwartet er einen Umsatz von 370 Millionen US-Dollar im Jahr 2025, was unter dem Konsenswert von 530 Mio liege. Nach dem Abbruch der klinischen Studien sei dies zwar vielleicht noch zu hoch - da er aber nur moderate Erwartungen habe, lasse er sie vorerst unverändert, so der Analyst weiter. Ebenso hält er an der Einstufung 'Hold' mit Kursziel 86,00 Franken fest.

Auch die UBS ist mit ihren Schätzungen bereits klar unter dem Konsens, wie es in einem Kommentar heisst. Es sei anzunehmen, dass sich der Beovu-Konsens im Laufe der nächsten Börsensitzung auf seine Zahlen (208 Mio Fr.) zubewege und der Aktienkurs eine leichte Underperformance aufweise, so der zuständige Analyst. Er hält an seiner 'Buy'-Einstufung mit Kursziel 96 Franken fest. Beovu steuere nur einen Franken zu seinem Kursziel bei, betont der Analyst.

