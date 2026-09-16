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16.09.2026 14:33:37
Novartis beendet Forschungsprogramm mit ALS-Kandidaten
Basel (awp) - Der Pharmakonzern Novartis hat die Entwicklung des Wirkstoffkandidaten VHB937 zur Behandlung der amyotrophen Lateralsklerose (ALS) eingestellt. Dies geht aus einem Schreiben des klinischen Entwicklungsteams des Unternehmens hervor, das das Onlineportal "Endpoints" gefunden und zitiert hat.
Das "Community-Update" wurde auf der Website der Europäischen Organisation für Fachleute und Menschen mit ALS veröffentlicht. In dem Schreiben erklärte Novartis, dass der TREM2-Stabilisator und -Aktivator die gesteckten Ziele in der Phase-II-Studie "Astrals" verfehlt habe.
Das Schreiben ist vom 25. August 2026. Damit steigt die Zahl der klinischen Rückschläge für Novartis innerhalb der letzten drei Wochen auf vier. Zur Erinnerung: Zunächst musste er Konzern drei Todesfälle in Studien zu seinem Autoimmun-CAR-T-Therapeutikum hinnehmen. Dann folgten Forschungsrückschläge in einer Phase-III-Studie im kardiovaskulären Bereich und bei einem neuromuskulären Behandlungskandidaten aus der 12-Milliarden-Dollar-Übernahme von Avidity Biosciences.
Die detaillierten Ergebnisse aus der Astrals-Studie sollen laut dem Schreiben im Dezember 2026 auf einem internationalen ALS-Symposium vorgestellt werden.
hr/dm
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