Novartis-Atkie verlustreich: Novartis-Tochter Sandoz vermarktet Avastin-Biologics Bevacizumab mit Bio-Thera

Bio-Thera wird die Verantwortung für die Entwicklung und Herstellung des Biosimilars von Bevacizumab übernehmen, teilte die Novartis -Tochter am Mittwoch mit.

Sandoz werde das Recht haben, das Medikament nach der Zulassung in den USA, Europa, Kanada und ausgewählten anderen Ländern zu vermarkten. Gemäss den Vertragsbedingungen erhalte Bio-Thera eine Vorauszahlung in nicht genannter Höhe sowie Meilensteinzahlungen. Zudem hätten die Chinesen Anspruch auf Gewinnbeteiligungen im Partnergebiet.

Die Novartis-Aktie gibt am Mittwoch an der SIX zeitweise um 1,67 Prozent auf 81,22 Franken nach.

ra/rw

Basel (awp)