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28.10.2026 12:58:51
Novartis-Analyse: UBS AG stuft Aktie mit Neutral ein
UBS AG-Analyst Matthew Weston hat eine ausführliche Untersuchung des Novartis-Papiers durchgeführt.
Die Schweizer Grossbank UBS hat das Kursziel für Novartis von 116 auf 130 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Matthew Weston hob am Dienstagabend nach einem zweiten Blick auf den Quartalsbericht seine Ergebnisschätzungen an und rollte die Bewertungsbasis komplett auf 2027 nach vorn. Vom Kapitalmarkttag am 19. November erwartet er aktuelle Ziele für die Spitzenumsätze von Medikamenten sowie für die mittelfristige Entwicklung.
Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Novartis-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung
Die Novartis-Aktie notierte um 12:42 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0.2 Prozent auf 128.56 CHF. Also hat der Anteilsschein noch ein Aufwärtspotenzial von 1.12 Prozent gerechnet zum festgelegten Kursziel. Zuletzt wurden via SIX SX 811’547 Novartis-Aktien umgesetzt. Das Papier gewann auf Jahressicht 2026 20.9 Prozent. Die Ergebnisse für Q4 2026 dürfte Novartis am 03.02.2027 vorlegen.
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2026 / 22:15 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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