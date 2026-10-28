Novartis-Analyse: UBS AG stuft Aktie mit Neutral ein

Die Schweizer Grossbank UBS hat das Kursziel für Novartis von 116 auf 130 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Matthew Weston hob am Dienstagabend nach einem zweiten Blick auf den Quartalsbericht seine Ergebnisschätzungen an und rollte die Bewertungsbasis komplett auf 2027 nach vorn. Vom Kapitalmarkttag am 19. November erwartet er aktuelle Ziele für die Spitzenumsätze von Medikamenten sowie für die mittelfristige Entwicklung.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Novartis-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Die Novartis-Aktie notierte um 12:42 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0.2 Prozent auf 128.56 CHF. Also hat der Anteilsschein noch ein Aufwärtspotenzial von 1.12 Prozent gerechnet zum festgelegten Kursziel. Zuletzt wurden via SIX SX 811’547 Novartis-Aktien umgesetzt. Das Papier gewann auf Jahressicht 2026 20.9 Prozent. Die Ergebnisse für Q4 2026 dürfte Novartis am 03.02.2027 vorlegen.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2026 / 22:15 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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