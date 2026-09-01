Novartis-Analyse: Jefferies & Company Inc. stuft Aktie mit Hold ein

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Novartis mit einem Kursziel von 110 Franken auf "Hold" belassen. Ermutigend nannte Michael Leuchten Studiendaten zum oral einzunehmenden BTK-Inhibitor Remibrutinib gegen schubförmige Multiple Sklerose. Die Resultate einer Studie implizierten ein Umsatzpotenzial von drei Milliarden US-Dollar oder mehr allein in dieser Indikation, so der Experte am Dienstag.

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Die Novartis-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 3.7 Prozent auf 127.88 CHF. Daher zeigt die Aktie noch Potenzial nach unten: 13.98 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 1’265’402 Novartis-Aktien den Besitzer. Der Anteilsschein kletterte seit Beginn des Jahres 2026 um 20.2 Prozent nach oben. Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 27.10.2026 mit der Vorlage der Kennzahlen gerechnet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2026 / 02:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2026 / 02:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.