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Analyse im Fokus 01.09.2026 12:04:44

Novartis-Analyse: Jefferies & Company Inc. stuft Aktie mit Hold ein

Novartis-Analyse: Jefferies & Company Inc. stuft Aktie mit Hold ein

Jefferies & Company Inc. hat die Novartis-Aktie unter die Lupe genommen, und hier sind die detaillierten Ergebnisse.

Novartis
127.68 CHF 3.72%
Kaufen Verkaufen

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Novartis mit einem Kursziel von 110 Franken auf "Hold" belassen. Ermutigend nannte Michael Leuchten Studiendaten zum oral einzunehmenden BTK-Inhibitor Remibrutinib gegen schubförmige Multiple Sklerose. Die Resultate einer Studie implizierten ein Umsatzpotenzial von drei Milliarden US-Dollar oder mehr allein in dieser Indikation, so der Experte am Dienstag.

Aktienanalyse online: Die Novartis-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Die Novartis-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 3.7 Prozent auf 127.88 CHF. Daher zeigt die Aktie noch Potenzial nach unten: 13.98 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 1’265’402 Novartis-Aktien den Besitzer. Der Anteilsschein kletterte seit Beginn des Jahres 2026 um 20.2 Prozent nach oben. Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 27.10.2026 mit der Vorlage der Kennzahlen gerechnet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2026 / 02:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2026 / 02:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Weitere Links:

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) beurteilt Novartis-Aktie mit Hold

Bildquelle: Travis Wolfe / Shutterstock.com
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