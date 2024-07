Novartis-Analyse: Bernstein Research verleiht Novartis-Aktie Outperform in jüngster Analyse

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Novartis nach Zahlen mit einem Kursziel von 108 Franken auf "Outperform" belassen. Der Pharmakonzern habe ein robustes zweites Quartal hinter sich und erneut die Jahresziele angehoben, schrieb Analyst Florent Cespedes am Donnerstag. Allerdings warnte er, negative Einflüsse durch Generika-Konkurrenz in der zweiten Jahreshälfte nicht zu vergessen. Er bleibt dennoch zuversichtlich mit Blick auf das ehrgeizige Mittelfristziel zur Margenverbesserung.

Aktienbewertung im Detail: Die Novartis-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Um 14:36 Uhr fiel die Novartis-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 3.7 Prozent auf 95.36 CHF ab. Infolgedessen zeigt der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 13.26 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Zuletzt wechselten 1’668’586 Novartis-Aktien den Besitzer. Für die Aktie ging es auf Jahressicht 2024 um 16.6 Prozent nach oben. Am 18.07.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Novartis veröffentlicht werden.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.07.2024 / 09:35 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.07.2024 / 09:35 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.