Aktienbewertung 16.01.2026 11:43:44

Novartis-Analyse: Aktie von Deutsche Bank AG mit Buy bewertet

Deutsche Bank AG hat eine umfassende Prüfung der Novartis-Aktie durchgeführt. Hier sind die festgestellten Resultate.

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Novartis von 120 auf 125 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Es scheine, als ob das Jahr des Feuerpferds für die europäische Pharmabranche bereits früh begonnen habe, schrieb Emmanuel Papadakis am Donnerstag in Anspielung an den chinesischen Kalender. Eigentlich startet es am 17. Februar. Nach dem robusten Jahresauftakt rät Papadakis zur Vorsicht und selektivem Vorgehen, da die Bewertungen generell nicht mehr als günstig erachtet werden könnten. Seine Favoriten sind Novartis und Novo Nordisk unter den Bluechips sowie Genmab und UCB im Nebenwertebereich. Bei Novartis rechnet der Experte mit einem leicht über den Markterwartungen liegenden Ausblick auf 2026.

Um 11:27 Uhr stieg die Novartis-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 1.2 Prozent auf 115.86 CHF. Infolgedessen zeigt der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 7.89 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Die Anzahl der bisher gehandelten Novartis-Aktien beläuft sich auf 1’123’504 Stück. Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für die Aktie um 5.7 Prozent aufwärts. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.02.2026 erfolgen.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2026 / 07:57 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: istock/kryczka