Zürich (awp) - Novartis-Aktien werden am Donnerstag klar tiefer gehandelt. Der Pharmakonzern kann anlässlich seines Investorentages in London die Finanzgemeinde nicht überzeugen.

Die Titel von Novartis stehen um 9.30 Uhr mit 2,5 Prozent im Minus auf 128,18 Franken. Der Gesamtmarkt gemessen am SMI notiert auch belastet vom Pharmaschwergewicht ebenfalls im Minus (-0,22%). Im bisherigen Jahresverlauf beträgt das Pluss der Novartis-Valoren indes immer noch knapp ein Fünftel.

In der Medienmitteilung am Morgen hat Novartis seine Wachstumsziele bis 2031 auf jährlich durchschnittlich 5 Prozent festgelegt. Gleichzeitig traut der Konzern drei bereits zugelassenen Mitteln noch höhere Spitzenumsätze als bislang zu.

Der Analystentenor findet überwiegend lobende Worte für die Zielvorgaben, bewertet sie indes im Grossen und Ganzen als im Rahmen der Schätzungen. So schreiben etwa die Experten der ZKB, dass die Umsatzguidance zwar wie schon zuvor über dem Konsens liege. Es sei aber durchaus überraschend, dass nach der bisher starken Margenentwicklung, die mittelfristige Margenprognose nicht schon früher erreichbar sei. Die erhöhten Produktumsatzziele hätten zudem "nicht viel" Aufwärtspotenzial.

Diesbezüglich loben die Analysten von Vontobel vor allem die Zielvorgaben für Mittel wie Kisqali und Kesimpta bis 2031 positiv. Denn beide Medikamente würden ab dann mit den ersten Patentabläufen konfrontiert.

Blick nach vorne nicht ganz klar

Eher zurückhaltend gibt man sich derweil bei Jefferies. Die Updates zu den Wirkstoffen stärkten zwar die Wachstumsprognose und verringerten die Risiken. Allerdings stütze sich das längerfristige Wachstum "nach wie vor stark" auf Wirkstoffe, bei denen noch konkrete Fragen offen seien.

Die Experten der LUKB ziehen ein ähnliches Fazit: Das Problem bei Novartis sei nicht die Produktpalette, sondern die "Fragezeichen über dem, was danach kommen soll". Denn nach "einigen" gescheiterten Studien im Herbst seien die Basler "unter Zugzwang". Der Markt stelle sich zurecht die Frage, was die Lücke füllen könnte, wenn die aktuellen Kassenschlager den Patentschutz verlieren. Vieles in der Entwicklungspipeline scheine "auf der Zeitachse noch etwas weit draussen". Generell sei Novartis zwar noch weit davon entfernt ein "Problembär" zu sein, die "heisseste Pharma-Party" steige indes zurzeit auch nicht.

sta/hr