Novartis-Aktien fallen fast zweistellig - Erneuter Studienrückschlag

Zürich (awp) - Die Aktien von Novartis stürzen am Dienstag regelrecht ab. Der Pharmakonzern hat einen weiteren Studienrückschlag erlitten. Nachdem am Vortag bekannt wurde, dass der primäre Endpunkt für das Herzmittel Pelacarsen nicht erreicht wurde, verfehlte nun auch Del-desiran zur Behandlung der Muskelkrankheit Myotone Dystrophie Typ 1 das Hauptziel. Die bestätigte mittelfristige Umsatzguidance hilft da wenig.

Gegen 09.15 Uhr sacken die Titel um 9,6 Prozent auf 113,42 Franken ab und weiten damit ihre Vortageskursverluste (-3,2%) weiter aus. Erst in der Vorwoche hatten die Titel bei 132,68 Franken ein neues Rekordhoch erreicht. Der SMI zeigt sich mit minus von 1,1 Prozent ebenfalls klar schwächer.

Die Bank Vontobel spricht in einem ersten Kommentar von einem deutlichen Rückschlag für die Pipeline. Zwar würden die Schätzungen für die gemeinsamen Spitzenumsätze der anderen zwei von Avidity übernommenen Therapien nicht geändert. Allerdings hätten die heutigen Nachrichten das Vertrauen nicht gestärkt, so die Analysten. Zudem entfernen sie die für Del-desiran eingeplanten risiko-adjustierten Spitzenumsätze von 3 Milliarden Dollar (mit einer Erfolgswahrscheinlichkeit von 50%) nun aus dem Modell. Das Kursziel reduzieren sie daher leicht auf 125 von 128 Franken.

Auch bei der ZKB sehen die Experten nach dem weiteren Misserfolg nun eine Belastung für das Vertrauen in die gesamt AOC-Franchise - auch wenn die anderen Programme klinisch bislang positiv verlaufen seien. Der Markt sei zudem zuversichtlich in den Des-desiran Read-out gegangen.

Die UBS sieht die Nachricht ebenfalls negativ. Die Harbor-Studie seien die ersten Phase-III-Daten für ein von Avidity übernommenes Asset gewesen. Die UBS hatte risiko-adjustierte Spitzenumsätze von 2 Milliarden Dollar (mit einer Erfolgswahrscheinlichkeit von 55%) in ihrem Modell berücksichtigt.

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